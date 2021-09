ÓBIDOS 324 ANOS: Voltando no Tempo, poesia de Geraldo Magela

Neste sábado, dia 02 de outubro de 2021, Óbidos completa 324 anos de fundação e as comemorações acontecerão durante todo o mês de outubro. Para homenagear Óbidos estaremos publicando neste site algumas poesias e textos de obidenses.

VOLTANDO NO TEMPO

Geraldo Magela

Conduzido pelas “asas” da saudade,

Sou levado para a nossa cidade,

Onde deixei um pouco de mim.

Anônimo, vou passar em todo lugar,

Vai ser muito difícil não chorar,

Mas vivo a felicidade, enfim.

Pensativo, vou recordar o passado,

Ouvir o barulho que vem do mercado,

Com a bagunça na fila do cartão.

Também ouço um som bem peculiar,

Aqui perto ele aumenta sem parar,

É o pulsar emotivo do meu coração.

Volto ao tempo da minha infância,

Para jogar peteca sem ganância,

Soltar papagaio no vento da Serra.

Contemplando o belo azul do céu,

Bater uma bola no campo do quartel,

Sentido a poeira que sobe da terra.

A bicicleta, vou logo pedalando,

Enquanto minha mãe fica rezando,

Para que nenhum mal venha ocorrer.

Vou ver o avião da “Panair” pousar,

Querendo saber quem vai chegar,

Que filme Tio Roman vai receber.

Quero ouvir a “chamada” do Correio,

Receber a correspondência que veio,

Como acontecia antes do progresso.

Sair atrás do palhaço do circo,

Sem me importar em pagar um mico,

Então, pintado, ganhar um ingresso.

Galgar logo a torre da igreja,

Para que todo mundo me veja,

Todo prosa badalar o sino.

Sem licença ainda me arrisco,

Subir na camionete do Bispo,

Como todo e qualquer menino.

Eis um pouco do meu passado,

Que mesmo estando bem guardado,

Eu sempre encontro de repente.

Eu fui muito feliz como criança,

Esse tempo ficou na lembrança,

E vai permanecer certamente.

Após esse passeio aos tempos idos,

Acho que resgatei momentos vividos,

Com a emoção de quem reza o terço.

Reviver isso é estar “obidossiando”,

Que nada mais é que ficar sonhando,

Com a terra que nos serviu de berço.