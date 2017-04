Quinze seleções participarão da Copa Oeste do Pará 2017 que iniciará em junho

A Copa Oeste do Pará 2017, promovido pela Liga Independente do Oeste do Pará, iniciará no dia 10 de junho, e esta semana em Santarém foi definido o regulamento e tabela dos jogos para o certame deste ano, da qual participarão 15 seleções: Óbidos (Seleção campeã em 2016), Juruti, Oriximiná, Curuá, Alenquer, Santarém, Mojuí dos Campos, Trairão, Rurópolis, Belterra, Itaituba, Prainha, Almeirim, Monte Alegre e Porto de Moz.

Conforme regulamento, as equipes foram divididas em três grupos, sendo que as equipes se enfrentarão dentro de seus respectivos grupos em jogos de ida e volta. Após completarem todas as rodadas, se classificarão para a próxima fase as três primeiras seleções dos grupos A e C e os duas do grupo B.

Os grupos da Copa Oeste firam assim definidos:

GRUPO A: Juruti, Óbidos, Oriximiná, Alenquer e Curuá;

GRUPO B: Monte Alegre, Prainha e Porto de Moz.

GRUPO C: Belterra, Itaituba, Santarém, Mojuí dos Campos, Rurópolis e Trairão.

Confira os jogos do Grupo A da qual a seleção de Óbidos está:

