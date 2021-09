Confira os resultados da 3ª Rodada do Campeonato das Empesas de Futsal

Nesta sexta-feira (24) e sábado (25), acontece a terceira rodada do Campeonato das Empesas de Futsal 2021 promovido pela STA Academy, que tem como coordenador Santaninha, idealizador do certame, em parceria com o Mariano Futebol Clube, com jogos na quadra do Marino, com quatro jogos.

Nesta sexta-feira, dia 24, aconteceram dois jogos e os obidenses foram prestigiar o evento e puderam presenciar os bons jogos, que tiveram os seguintes resultados:

- Atacadão M.M / Com. PAuxis 7 x 6 En. Fundações e Obras

- Pasquarelli /Serv. Pred. 7 x 5 Prefeitura de Óbidos (Infraestrutura)



http://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/4490-confira-os-resultados-da-3-rodada-do-campeonato-das-empesas-de-futsal#sigProId500e543ca0 View the embedded image gallery online at:

Fotos_dos_jogos de sexta –feira (24)

Neste sábado, dia 25, acontece os seguintes jogos:

- Polícia Militar / Vigilantes x Caiba Ind. / São Raimundo

- Casa das Linhas/ São Jorge/CS. Pesca x Dist. Ceará / Rei do Franco

Ingresso: R$ 5,00

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade