PARAZÃO 2020: Confrontos da semifinal do Parazão já estão definidos, confira

A definição dos times que foram classificadas para a semifinal do Parazão 2022 começou a ser definida na terça-feira, dia 22, com dois jogos da segunda rodada das quartas de final, quando o Remo e Águia de Marabá se classificaram com os seguinte resultados:

- Águia 1 X 0 Castanhal

- Remo 4 x 0 Caeté

Nesta quarta-feira, dia 23, aconteceram os dois últimos jogos da segunda rodada das quartas de final, sendo que Paysandu e Tuna se classificaram com os seguintes resultados:

- Paysandu 1 x 0 Tapajós

- Tuna 4 x 0 Bragantino

Com esses resultados a semifinal ficou assim definida, com jogos que iniciarão neste final de semana, confira: