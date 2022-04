Clube do Remo perde para o Paysandu mas leva título do Parazão 2022

Clube do Remo perdeu de 3 x 1 para o Paysandu, mesmo com esse resultado, sagrou-se campeão do Parazão 2022, na noite desta quarta-feira, dia 6, na Curuzu, em Belém do Pará.

O Remo sofreu muito no primeiro tempo, pois o Paysandu precisando do resultado foi pra cima do Remo e aos 40 minutos, o Paysandu chegou ao placar de 3 x 0, o que levaria a definição do título para as penalidades.

No segundo tempo, o Leão diminuiu o placar, marcando um gol, em uma bela jogada do ataque do Remo. Logo depois, um jogador do Paysandu foi expulso e o Leão conseguiu segurar o placar até o final do jogo. Final: Paysandu 3 x 1 Remo. Esse placar foi suficiente para o Remo ficar com a taça do Parazão 2022, pois havia vencido a primeira partida por 3 x 0.

Gols marcados pelo Paysandu: 9 minutos, Igor Carvalho; aos 22', Patrick Brey e aos 38', Marcelo Toscano marcou o terceiro gol. O Remo descontou com Leonan, aos 14 minutos.

Agora, as duas equipes voltam as suas atenções para o Campeonato Brasileiro da Série C de 2022. O remo estreia no sábado, dia 9, às 19 horas, contra o Vitória, no Baenão, em Belém. Já o Paysandu só joga no dia 12, terça-feira, contra o ABC, às 19 horas, no Frasqueirão, em Natal.

