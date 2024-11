SÉRIE B: Paysandu se despede com vitória diante de um Mangueirão lotado

O Paysandu encerrou sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 em grande estilo, com uma vitória emocionante por 2 a 1 sobre o Vila Nova, na tarde deste domingo (24), no Estádio Mangueirão, em Belém. A partida válida pela 38ª e última rodada da competição reuniu mais de 30 mil torcedores, que protagonizaram uma verdadeira festa nas arquibancadas.

O jogo começou com o Vila Nova na frente, após um gol no primeiro tempo. No entanto, o Paysandu, determinado a fechar a temporada em alta, reagiu e virou o jogo. Os gols de Esli Garcia e Lucas Maia garantiram a virada e a vitória do Papão, que terminou a competição na 13ª colocação, somando 50 pontos.

A torcida alviceleste fez a diferença, lotando o estádio e vibrando a cada lance. Após o apito final, os torcedores celebraram a permanência na Série B com mosaicos, cantos e muita festa, demonstrando apoio e otimismo para a próxima temporada.

Com o resultado, o Paysandu encerra sua campanha mostrando força e resiliência, agradecendo o apoio incondicional de sua fiel torcida que, mais uma vez, comprovou ser um dos grandes trunfos do clube.

SUBIRAM PRA SÉRIE A: - Santos, Mirasol, Ceará e Sport Recife

