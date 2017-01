Liga Desportiva Obidense empossa nova diretoria

A Liga Desportiva Obidense – LDO realizou na semana passada eleição de sua diretoria e nesta terça-feira, dia 24, a nova diretoria tomou posse, sendo que o novo presidente da LDO é o Sr. Eder Trindade de Sousa.

A nova diretoria da LDO assumiu a entidade com o firme propósito de realizar o Campeonato Obidense 2017, e segundo o Presidente, irá se reunir com os dirigentes dos 13 clubes que fazem parte da liga, afim de regularizar junto a FPF os times que estão com pendências perante a entidade, visto que dos 13 clubes filiados a LDO, apenas 5 estão regulares, que são: o Juventus, Vila Nova, São Francisco, Mariano e Tiradentes.

A nova diretoria eleita, ficou assim constituída:

Presidente: Eder Trindade de Sousa;

Vice-Presidente: Mauro Sena;

Secretaria: Rosana Ribeiro e Maurício Sena;

Tesouraria: Erison Campos e Mauro Soares

Diretor de Esportes: Manuel Maria Figueira

Diretor Social: Vander Nina Andrade

Relações Públicas: Érique Figueira

Conselho Fiscal: Waner Oliveira, José Matos e Alexandre Pimentel. Suplentes: Valter Veras, Bruno Sousa e Osmar Júnior.

