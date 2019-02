BELÉM: Baile a Fantasia do Jornal Folha de Óbidos

Registramos na noite deste sábado, dia 02, em Belém do Pará, o Baile a Fantasia realizado pelo site e Folha de Óbidos, onde muitos obidenses estiveram presentes. O Baile aconteceu na sede do Subsar e os foliões comparecera trajando suas fantasias representando vários personagens no mundo da imaginação, que dançaram a noite toda ao som dos Cobras da Amazônia, que tocaram muito carnaval e não deixaram ninguém ficar parado.

