MANAUS: Senhora Sant´Ana na residência dos Oliveiras

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 18, o encontro de conterrâneos na residência do João Henrique de Oliveira em homenagem a imagem peregrina de Senhora Santa'Ana! Momentos inesquecíveis! Reviver Óbidos não tem igual! Após a Santa Missa, presidida pelo Padre João Otávio Brasil, veio o grande momento com Idenilson e Seu Teclado relembrando os bons tempos do Paroquial. Salve Sant´Ana!

Informações e fotos de Otávio Figueira

FOTOS...



