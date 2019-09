O “14º Baile da Piracema” foi realizado na comunidade Ipaupixuna, em Óbidos

A diretoria do Santa Cruz, da Comunidade de Ipaupixuna, localizada na Costa de Óbidos, realizou no último final de semana uma ampla programação para comemorar os 101 anos, com a tradição do “14º Baile da Piracema”.

O evento iniciou na sexta-feira (30) com a chegada dos times de comunidades vizinhas, os quais participaram do torneio de futebol, e a noite aconteceu uma seresta com a banda Forró dos Tops. No sábado, dia 31, o evento prosseguiu com muita música para animar o público presente que lotou a sede da comunidade.

Várias atrações passaram pelo Palco da Mansão do Forro, tendo como apresentador do evento Erique Figueiredo. Outras três bandas ainda abrilhantaram a festa, Xote do Bom, Banda Lazer e de Santarém a Banda Rithmu’s .

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

VEJA AS FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/festas/2862-o-14-baile-da-piracema-foi-realizado-na-comunidade-ipaupixuna-em-obidos#sigProIdc59bcad9e2 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/festas/2862-o-14-baile-da-piracema-foi-realizado-na-comunidade-ipaupixuna-em-obidos#sigProIdcbe4908b0e View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.