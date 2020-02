Baile do Hawai reuniu centenas de foliões na ARP

Aconteceu na note desta sexta-feira, dia 21, na Associação Recreativa Pauxis - ARP, o Baile do Hawai, onde centenas de foliões lotaram as dependências da ARP, mostrando a tradição do Baile, que todo ano acontece durante o Carnapauxis, onde os foliões brincaram até a madrugada, embalados pelo som do DJ Klecio Bol e da Banda 5ª Dimensão de Santarém.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

VEJAM AS FOTOS...



