ÓBIDOS: Aniversário de dois anos de Maria Fernanda

Registramos no sábado (14), o aniversário de dois anos Maria Fernanda, filha do casal Flávio e Zuleide, o evento foi realizado no Espaço Fest Rayana, onde seus amiguinhos e familiares foram recepcionados. Desejamos muitas felicidades para a aniversariante!.

Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/festas/3250-obidos-aniversario-de-dois-anos-de-maria-fernanda#sigProId504990a9c4 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.