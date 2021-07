Cliper de Sant´Ana,  local de confraternização dos obidenses durante a Festividade

Um dos locais mais frequentados durante a Festividade de Sant´Ana é o Cliper de Sant´Ana. É no Cliper onde acontecem as atividades culturais da festividade, sendo que as mais tradicionais são os Bingos e os Lilões.

É no Cliper que no dia 26, quando encerra a festividade, é realizado o tradicional Leilão de animais, um dos maiores da região. Este ano, o tradicional Leilão acontecerá no dia 25 e no dia 26 acontecerá o grande Bingo, quando serão “bingados” vários animais.

Registramos nesta terça-feira, dia 13, algumas imagens dos frequentadores do Cliper, que aos poucos vai voltando ao normal, onde já estão sendo realizados os tradicionais bingos, leilões e também está funcionando o restaurante, tudo obedecendo as restrições sanitárias por conta da pandemia.

Assim, o Cliper de Sant´Ana se tornou um local de reunião e confraternização de amigos e famílias obidenses, que há gerações vem mantendo essa tradição.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/festas/4322-cliper-de-sant-ana-local-de-confraternizacao-dos-obidenses-durante-a-festividade#sigProId189399c4b1 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade