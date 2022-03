FESTA: Colação de Grau dos alunos da Escola do Ensino Médio São José

Aconteceu neste sábado, dia 26, a colação de graus dos alunos da Escola do Ensino Médio São José, sendo que a cerimônia de outorga de grau do ensino médio foi realizada no auditório da Escola.

Ao todo, 30 alunos do educandário colaram grau no ensino médio normal e do EJA. A cerimônia foi presidida por sua Diretora da Escola Professora Andrele Rocha, que concedeu a outorga de grau.

Adireção da Escola, professores, Alunos, pais e familiares dos alunos estiveram presentes no evento para comemorar mais uma etapa na vida desses jovens, que agora tem a possibilidade de prosseguirem seus estudos tentando acesso a um curso superior.

FOTOS...



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade