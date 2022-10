A 46ª Edição do “Baile dos Pauxis”  volta a reunir obidenses e amigos em Belém

O “Baile dos Pauxis” homenageou Edinaldo Botto (in memoriam), organizador do Baile por muitos anos.

Depois de dois anos sem ser realizado, por conta da pandemia, a 46ª edição do “Baile dos Pauxis” aconteceu nesta sexta-feira, dia 07 de outubro de 2022, em Belém do Pará, antevéspera do Círio de Nazaré, época em que muitos obidenses e amigos visitam a capital paraense.

Este ano o “Baile dos Pauxis” aconteceu na Sede Social da Assembleia Paraense da Presidente Vargas e foi organizada pelo conterrâneo Aristides Dias (Tidão), sendo que a música ficou por conta e a Banda Top Hits, em seguida aconteceu a apresentação da Banda Warillou.

Como tradição, aconteceu a apresentação da “Garota Óbidos”, que este ano a escolhida foi a jovem Ana Luíza Picanço Carvalho Filha de Mara Picanço, a qual recebeu a faixa de Letícia Teixeira, filha do casal Jovanildo e Klause Teixeira e depois desfilou para os presentes ganhando muitos aplausos.

Desfile_da_Garota_Óbidos

Este ano, o Baile dos Pauxis, depois de 30 anos, não foi organizado pelo amigo obidense Edinaldo Mousinho - Botto (in memoriam), que nos deixou e uma profunda saudade persiste entre seus amigos e a colônia obidense. Botto recebeu uma homenagem durante o intervalo, com a fala de sua irmã, Maria José e apresentação de um vídeo com muitas fotos do Botto e seus amigos.

Logo_após_o_desfile, houve sorteio de brindes de 04 livros Temporal de Cima, do escritor Ademar Amaral, em seguida entrou a Banda Warillou, quando o povo pesava que a festa estava no fim, entrou Os Cobra e tocaram muito Carnaval e a festa rolou até as 4h com muita diversão.

Origem do Baile dos Pauxis

A origem do Baile, segundo Edinaldo, aconteceu em 1975, quando um grupo de obidenses que residiam em Belém percebeu que o contato entre eles quase não existia, apesar de morarem na mesma cidade. Aí surgiu a ideia de organizarem um Baile para que pudessem rever os amigos e realizar uma grande confraternização. Desde então, essa festa acontece no mês do Círio de Nazaré, época em que muitos obidenses estão em Belém.

Por 30 anos o Baile dos Pauxis foi organizado por Ednaldo Botto e atualmente organizado por Aristides Dias (Tidão).

