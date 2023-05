BELÉM: Obidenses são reconhecidos com o troféu "Personalidade do Ano"

No sábado, dia 27, um evento especial marcou a cidade de Belém do Pará. O Club Subsar abriu suas portas para sediar o Baile de entrega do troféu "Personalidade do Ano", uma homenagem aos obidenses que se destacaram em suas atividades profissionais ao longo dos anos, sendo que o evento foi organizado pelo jornalista Aristides Dias.

Dentre os agraciados com o troféu, estavam quatro ilustres obidenses: O advogado Dr. Antônio Pereira, o odontólogo Dr. Ariosto Dias, o professor e cientista Igor Hamoy e o casal de empresários Messias e Wanderly Carneiro. A escolha dessas personalidades foi cuidadosamente feita, levando em consideração suas trajetórias de sucesso e dedicação às suas respectivas áreas de atuação.

Durante a cerimônia, os homenageados tiveram a oportunidade de expressar sua gratidão pelo reconhecimento recebido. Dr. Antônio Pereira ressaltou a importância do evento para a comunidade obidense, afirmando: "Esse evento vai ter vida longa, porque tem muitos obidenses que se destacam nessa vida". Suas palavras refletem o sentimento de orgulho e valorização daqueles que encontram em Óbidos sua terra natal.

Aristides Dias, responsável pela organização do evento, também fez questão de destacar a relevância dos homenageados. Ele afirmou: "Os quatro contemplados com o troféu 'Personalidade do Ano' foram merecidamente escolhidos, pois suas trajetórias de luta frente ao que se propuseram como forma de vida merecem todo o reconhecimento dos Pauxiaras". Essas palavras evidenciam a admiração e respeito que a comunidade tem por aqueles que se destacam e inspiram os demais.

Além da cerimônia de entrega dos troféus, premiação foi sorteada no intervalo do Baile, que contou com a animação da banda Maurício Jr. e Trio. Com um repertório eclético e contagiante, eles colocaram todos os presentes para dançar e se divertir ao som de diversos ritmos.

Esse reconhecimento é um incentivo para que os obidenses continuem trilhando caminhos de sucesso e inspirando as futuras gerações. O evento certamente deixou uma marca significativa na história da cidade, fortalecendo os laços comunitários e celebrando aqueles que fazem a diferença em Óbidos.

A expectativa é de que esse evento se torne uma tradição anual, celebrando as personalidades obidenses que se destacam e contribuem para o crescimento e progresso da região. Que venham muitos outros anos de reconhecimento e celebração das conquistas.

