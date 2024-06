Obidenses Recebem o Troféu Personalidade do Ano 2024 em Belém do Pará

Belém, PA - A noite de sexta-feira, 7 de junho, foi marcada pelo aguardado "Baile das Estrelas", onde a sociedade obidense residente em Belém do Pará se reuniu para celebrar e homenagear seus conterrâneos que, mesmo longe de Óbidos, conquistaram seu espaço na capital paraense.

Este ano, os ilustres homenageados com o "Troféu Personalidade do Ano 2024" foram Ana Celina Bentes Hamoy, José Edílsimo Eliziário Bentes e Rui Antônio Aquino de Azevedo. A cerimônia ocorreu no elegante salão de eventos do Bar Municipal, onde familiares, amigos e admiradores puderam celebrar suas conquistas.

Edílsimo Eliziário, Ana Celina e Rui Azevedo

Ana Celina Bentes Hamoy, advogada do Centro de Defesa da Criança e da Associação Nacional dos Centros de Defesa do Brasil, possui mestrado em Direitos Humanos pela UFPA e é reconhecida por sua atuação na área de defesa dos direitos humanos.

José Edílsimo Eliziário Bentes, Desembargador Federal do Trabalho no TRT da 8ª Região em Belém do Pará, presidiu a instituição no biênio 2006/2008. Mestre em Direito do Trabalho, também é professor desta disciplina na UFPA, contribuindo significativamente para o ensino e a justiça trabalhista na região.

Rui Antônio Aquino de Azevedo é um renomado cirurgião plástico em Belém do Pará. Formado em Medicina pela UFPA, realizou residência em Cirurgia Plástica pela Unifesp, e é amplamente respeitado por sua competência e dedicação à medicina.

Aristides Dias, jornalista e organizador do evento, explicou a importância do "Baile das Estrelas": “O Baile das Estrelas surgiu para reconhecer as conquistas dos filhos de Óbidos. Aqueles que saíram de sua cidade e vieram brilhar na capital e em outros lugares, através de seu talento, de seu trabalho e competência, por isso são merecedores da homenagem”.

Aristides também destacou a perseverança necessária para manter o evento: “Este baile, eu considero um evento de resistência para o povo obidense que reside na capital paraense, pois a cada dia, a participação vem diminuindo, por vários motivos. Entretanto, os que aqui estão mostram que o povo obidense não desiste de seus objetivos, e essas pessoas que estão recebendo essa premiação são exemplos disso”.

Após a entrega da premiação, cantaram parabéns para José Antônio Aquino, que estava aniversariando nesse dia e depois contaram um bolo que foi distribuído a todos os presentes.

A banda Top Hit’s, conhecida e querida pelos obidenses, preparou um repertório especial para a ocasião, garantindo uma noite repleta de música, celebração e muita animação para todos os presentes.

O Baile das Estrelas foi mais que uma simples festa; foi um momento de reconhecimento e orgulho para a comunidade obidense, celebrando suas raízes e o sucesso de seus filhos que brilham em Belém do Pará.

