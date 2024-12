Magia e diversão marcam festa de Natal da MRN em Porto Trombetas

No último sábado (14), o distrito de Porto Trombetas (Oriximiná/PA) foi palco de um evento natalino repleto de magia e alegria, promovido pela Mineração Rio do Norte (MRN). A tradicional Festa de Natal reuniu empregados, familiares e moradores do distrito em um dia marcado por atrações que proporcionaram momentos de confraternização e diversão para todas as idades. A programação incluiu a entrega de brinquedos para crianças e cestas de Natal para os empregados, espetáculos infantis, parada natalina, oficinas criativas, circuitos recreativos e muita música.

O encerramento da noite ficou por conta da cantora Lia Sophia, que embalou o público ao som de carimbó e outras músicas regionais. A artista destacou a parceria com a empresa. Recentemente, a MRN apoiou a produção de um projeto cultural da cantora, que explora o imaginário ribeirinho. Composto por uma série documental, um dos episódios foi gravado em Oriximiná.

Fonte: Comunicação/MRN