Célio Simões lançará seu livro “Um pouco de Muitas Histórias”, em Santarém, dia 30/11

O obidense Célio Simões de Sousa lançará seu livro: "UM POUCO DE MUITAS HISTÓRIAS", em Santarém no dia 30 de novembro de 2017, durante a X Salão do Livro da Região do Baixo Amazonas. O evento de lançamento está previsto para iniciar as 19:30h, após o encontro literário com outros escritores.

Em julho houve o lançamento do referido livro, em Óbidos, com o total da renda revertida em favor do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. Em outubro, Célio lançou seu livro em Belém do Pará, agora chegou a vez de ser lançado em Santarém.

SERVIÇO:

Lançamento do Livro "UM POUCO DE MUITAS HISTÓRIAS"

AUTOR: Célio Simões

DATA: 30 de Novembro de 2017

LOCAL: X Salão do Livro da Região do Baixo Amazonas, Santarém

Santarém – Pará.

