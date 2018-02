UFOPA - Campus de Óbidos sediará seminário de Gestão na Escola

Resultado da disciplina Seminário de Gestão, será realizado no Campus de Óbidos, nos dias 1º e 2 de março, o II Seminário de Gestão com o tema “Escola como organização educativa”. Destinado a professores e alunos do curso de Pedagogia, o evento contará com uma diversificada programação: palestras, oficinas e minicursos. Confira abaixo a programação.

“O seminário objetiva conectar ideias e acelerar transformações no âmbito da gestão escolar em articulação com a comunidade acadêmica, educadores e gestores da educação básica do município de Óbidos”, informam os organizadores do evento.

Serviço: I Seminário de Gestão com o tema “Escola como organização educativa”

- Data: 1º e 2 de março (quinta e sexta-feira)

- Local: Campus de Óbidos (Av. Prefeito Nelson Souza, s/n - Bairro Perpétuo Socorro)

- Inscrições: Gratuitas no local do evento

Comunicação/Ufopa

