Comunidade Andirobal realizará XXI Festival da Castanha em Óbidos

Evento será realizado no período de 8 a 10 de março. Visitantes poderão saborear pratos regionais e iguarias feitas a partir da castanha do Pará.

O Festival da Castanha um dos eventos de maior tradição do calendário cultural obidense, realizado pela Associação de Moradores da Comunidade Andirobal, localizada a 75 km da sede do município de Óbidos, no oeste do Pará, será realizado no período de 08 a 10 de março.

O festival que em 2018 chega a sua 21º edição, tem como objetivo manter a tradição dos moradores que sobrevivem da coleta de um dos frutos de maior valor da Floresta Amazônica, que celebram anualmente a manutenção da produção da castanha e seus derivados e a cultura do cultivo que há anos vem sendo mantida pelos comunitários do Andirobal.

Reconhecido como um dos maiores eventos culturais da região onde a comunidade está localizada, na divisa com o município vizinho de Curuá, o festival atrai um excelente público todos os anos.

Com uma variada programação cultural e diversidade de bebidas, pratos e outros atrativos culinários feitos em sua maioria a partir da castanha, a comunidade também se mobiliza para angariar recursos para a associação que fomenta pequenos investimentos em benefício dos próprios moradores.

Para Eduardo Venâncio, líder comunitário do Andirobal, o evento é fundamental para a continuidade do costume de colher o fruto. A escassez da castanha, que a cada ano é maior, ameaça de extinção a cadeia produtiva que há décadas é a principal fonte de renda da localidade. “Nossa expectativa é que o público compareça em peso e participe dos três dias de festival em nossa comunidade. É sempre uma alegria e satisfação realizar o festival da castanha que na verdade representa pra gente uma resistência pra não acabar esse costume que já não é como antes. A nossa própria coleta do fruto já é bem menor que antes devido a escassez. Mas, como sempre estamos motivados e prontos para mais um ano de festival”.

Programação

De acordo com a programação divulgada pela coordenação, o festival iniciará às 5h de quinta-feira (08), com uma alvorada e salva de fogos. No período da noite será realizada a abertura oficial do festival com o tradicional jantar dos castanheiros e apresentação das candidatas que irão disputar o título de rainha do Festival da Castanha, além de gincana, apresentação cultural e festa dançante.

Na sexta-feira (09), a programação contará com show de calouros e a tradicional seresta com a banda Forró Moral da cidade de Curuá.

Já no sábado (10), último dia do evento, a programação esportiva iniciará às 7h com a corrida dos castanheiros com paneiro nas costas.

Em seguida, às 12h ocorrerá os desfiles das candidatas concorrendo ao título de rainha do XXI Festival da Castanha. Também haverá a disputa entre os comunitários com apresentação do maior e menor ouriço, maior e menor castanha e quebra do ouriço mais rápido.

O encerramento da programação será marcado pela festa dançante com a apresentação das bandas Forró dos Top’s do Distrito do Flexal, Banda Ritmos de Santarém e Banda Show Energia de Óbidos.

FONTE: ASCOM/PMO

