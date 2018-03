Professoras Marilene Barros e Betânia Albuquerque lançarão livro em Óbidos

As Professoras Dra. Marilene Barros e Dra. Maria Betânia Albuquerque, lançarão no dia 17 de março, em Óbidos, seu livro intitulado “NO TEMPO DAS FREIRAS: história, memória e educação em Óbidos - Pará”, resultante da dissertação de mestrado da professora Marilene Barros.

A obra é resultado de uma pesquisa histórica sobre o Colégio São José, instituição educacional centenária na Amazônia, criada para atender exclusivamente, a educação feminina. Foi fundada em janeiro de 1911 por Dom Amando Bahlmann, da congregação franciscana.

A pesquisa concentrou-se no período de 1950 a 1962, considerado o tempo áureo da educação na sociedade obidense quando o colégio esteve sobre a administração da Congregação das Irmãs Missionárias Imaculada Conceição. A pesquisa está situada no campo da História das Instituições Educativas e foi realizada sob os pressupostos teóricos da História Cultural, apoiando-se na história Oral, com registro documentais e fotográficos.

O Evento de lançamento acontecerá na Casa de Cultura de Óbidos, no dia 17 de março de 2018, com início previsto para as 18:30h.

Www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.