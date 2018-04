Escola “José Veríssimo” comemora 196 anos de fundação

A Escola José Veríssimo, situada no Centro de Óbidos, completará 196 anos de fundação e comemorá nesta segunda-feira, dia 09 de abril de 2018, na quadra da escola, com previsão de início as 09hs.

A equipe Gestora da Escola José Veríssimo, Conselho Escolar, Funcionários e Alunos estão convidando a comunidade em geral para participarem da programação de comemoração, quando serão prestadas várias homenagens aos 196 anos de história e da boa educação prestada às muitas gerações de obidense que por essa escola passaram.

