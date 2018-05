O III FEMUSA será realizado em julho, em Óbidos

O III FEMUSA – Festiva da Música de Sant´Ana acontecerá no mês de Julho em Óbidos, durante a Festividade de Sant´Ana, sendo que nos dias 18 e 19, serão realizadas as eliminatórias, com 6 músicas cada, e a grande final acontecerá no dia 23 de julho, com seis cações finalistas.

As composições a serem inscritas, deverão ser exclusivamente sobre Sant´Anas, e poderão ser feitas de 01 a 20 de junho, na Casa da Cultura de Óbidos, nos horários de 9h as 12h.

INSCRIÇÕES

III FEMUSA – Festival da Música de Sant´Ana

DATA: De 01 a 20 de Junho de 2018

LOCAL: Casa da Cultura, em Óbidos.

HORÁRIO: 9h as 12h

