XV Troféu Índio Pauxis-2018 será realizado dia 15 de setembro

Dia 15 setembro (sábado), será realizar o XV-Troféu Índio Pauxi-2018, na oportunidade, serão homenageados obidenses que se destacaram nas mais diversas atividades.

O objetivo do Troféu Índio Pauxi, segundo o regulamento “é premiar anualmente obidenses ou entidades que mais se destacaram, prestando relevantes serviços à comunidade obidense nas mais diversas áreas, na expressão de agradecimento e aplausos de toda a nossa terra, por seu profissionalismo e comportamento de cidadão exemplar em prol do ser humano e dos obidenses em particular.”

Os agraciados serão escolhidos por uma comissão composta por empresários obidenses que residem em Manaus, por membros Associação dos Obidenses Residentes em Manaus.

A pessoa ou entidade agraciada com o TROFÉU ÍNDIO, como conhecimento, receberá um Diploma de Mérito e uma estatueta em madeira, simbolizando o Índio Pauxi, significando o valor de quem trabalha com ideal e denodo, por uma sociedade mais próspera e mais justa.

Assim, os organizadores do evento, tendo a frente o obidense Paulo Onofre, se empenham em organizar a festa e escolher os obidenses que receberão o Troféu, os quais muitas vezes, migraram para Manaus, Belém, ou outras cidades, enfrentando vários percalços, vivendo longe de suas famílias e mesmo assim venceram todos os obstáculos e importante destacar: não esqueceram suas raízes.

“Quero agradecer a pareceria a Folha de Óbidos, na figura do jornalista Aristides Dias, que muito tem contribuído para a realização deste evento”, comentou Paulo.

- Serão Disponibilizadas somente 40 mesas para venda.

- Valor da Mesa para 6 pessoas - RS 180,00

- Não vendemos ingresso

- Telefone para reserva de mesa: (92) 99469-0169 e 99615-1175.

- Endereço : Rua Mário Assayag, 8 - Conjunto Aruanã- Ao lado da Companhia do Exercito- Em Frente ao Porão do Alemão - Estrada da Ponta Negra, Manaus – AM

Com informações de Paulo Onofre

