ACOB realizará a festa "Carnaval do Forte", para arrecadar recursos para o Forte e Museu de Óbidos

A Associação Cultural Obidense – Acob, que tem como diretor o jornalista Ronaldo Brasiliense, promoverá no dia 23 de fevereiro, a festa denominada “Carnaval do Forte”, com objetivo de arrecadar recursos em prol da reforma Do Forte Pauxis e do Museu Integrado de Óbidos.

A festa acontecerá na área do Forte Pauxis, com a Banda Lazer, e inicio previsto para as 23h, sendo que a mesa custará R$ 60, 00 (sessenta reais).

PARTICIPE, vamos contribuir com a reforma do Forte e Museu de Óbidos!

