Sebastião Tapajós e Gonzaga Blantez farão show em Óbidos

No dia 27 de abril de 2019, o violonista Sebastião Tapajós e compositor Gonzaga Blantez estarão em Óbidos, os quais se apresentarão na Cantina São Jorge, em um único show denominado: Encontro Amazônico.

Os dois artistas de renome internacional apresentarão o fino da música brasileira, sendo que Sebastião Tapajós é um dos maiores violonistas do mundo e Gonzaga Blantes, dono de uma carreira brilhante, autor do “Carimbó Curió do Bico Doce”, tema de novela da Rede Globo, entre outras composições.

Mais recentemente, uma composição feita pelos dois artistas foi dedicada a cidade de Óbidos, que será apresentada durante o evento, entre outros sucessos.

SERVIÇOS:

Apresentação Sebastião Tapajós e compositor Gonzaga Blantez em Óbidos

DATA: 27 de abril de 2019

LOCAL/PROMOÇÃO: Cantina São Jorge

CONTATOS : 091 991221815.

Com informações de Jorge Ary

