Em Óbidos, acontecerá a Festividade de São Pedro nos dias 29 e 30 de junho

Partícipe das festividades de São Pedro promovida pela Colônia dos Pescadores de Óbidos, Z-19, que acontecerá nos dias 29 e 30 de junho.

A programação divulgada pela Coordenação consta que no dia 29/06 acontecerá o Círio Fluvial que sairá da comunidade São Raimundo, com saída às 7:30h, com chegada em Óbidos prevista para as 9h e em seguida será realizada a Santa Missa. A noite acontecerá a tradicional seresta com início às 22h, ao som do Trio Recordações, Tony Amaral e Gracerlane e Banda 220.

No dia 30/06 está previsto um bingão com valiosos prêmios, com início às 13h e som ao vivo. O evento é uma realização da Colônia Z-19, a qual convida todos os obidenses para participarem da tradicional Festa de São Pedro, patrono dos pescadores!

