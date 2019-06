Será realizada no dia 06 de junho, as 09h, na Casa de Cultura de Óbidos, uma Audiência Publica sobre a preservação do Patrimônio Cultural de Óbidos.

A Audiência será uma realização do Ministério da Cidadania, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e da Prefeitura de Óbidos, os quais convidam todos os interessados em debater o tema.

Participe!

