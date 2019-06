O XXXII FESTIVAL DO JARAQUI acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de junho

O XXXII Festival do Jaraqui, em Óbidos, acontecerá no final de junho, nos dias 28, 29 e 30, e terá uma vasta programação, como danças folclóricas, desfile da rainha do festival e apresentação de artistas da terra.

O Evento é uma promoção da Associação Cultural Obidense - ACOB acontecerá na Praça José Veríssimo e tem como objetivo angariar recursos para a entidade, lembrando que este ano o evento deverá acontecer as margens do Rio Amazonas, em frente a cidade de Óbidos.

O Jaraqui

O Jaraqui (Prochilodus ) se tornou Peixe símbolo de Óbidos, através do projeto de Hugo Ferrari. O Jaraqui tem o tamanho médio de aproximadamente 25 centímetros, pode pesar até 400 gramas, sendo um dos peixes mais consumidos na região amazônica. Óbidos é privilegiado, pois fica localizado na parte mais estreita do Rio Amazonas, comumente chamado de “Garganta do Amazonas”, por onde os cardumes obrigatoriamente passam durante a piracema, geralmente no mês de maio e junho, ocasião em que acontece a pesca e é realizado o Festival do Jaraqui.

