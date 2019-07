Conheça a Programação da Festividade de Sant´Ana 2019

Mais uma vez a festividade de Sant´Ana, padroeira da cidade de Óbidos, acontecerá no mês de Julho, este ano no período de 14 a 26.

A coordenação da Festividade de Sant´Ana 2019, preparou uma programação especial, sendo que algumas atividades antecedem o Círio Fluvial que acontecerá no dia 14, saindo da cidade de Juruti.

As atividades que antecedem o Círio de Sant´Ana, são:

Dia 11/07: Moto Romaria de Sant´Ana;

Dia 12/07: Caminhada com Sant´Ana, com saída da Comunidade do Cipoal, até Óbidos;

Dia 13/07: Missa do Envio, as 06h, logo após, a Imagem de Sant´Ana seguirá para a comunidade de Tabatinga, Paróquia de São Sebastião. As 14h seguirá para comunidade de Juruti Velho, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, onde pernoitará, com uma série de atividades.

Dia 14/07: Imagem de Sant´Ana seguirá para Juruti as 07h, de onde iniciará o Círio Fluvial, as 12:30h, com destino a Comunidade do Muratubinha, de onde partirá para a cidade de Óbidos.

Durante todo o período da festividade, de 14 a 26, terá a programação religiosa, com procissões e missas diárias. Segundo a Coordenação, atrações regionais e nacionais constam na programação cultural, a qual está sendo divulgada a seguir:

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

14/07: Coral Idaliana Azevedo;

15/07: Ginkana Cultural;

16/07: Ginkana Cultural

17/07: SENDES Projetos Sociais;

18/07: Eduardo Dias; Joelson Araujo, Neto Moraes e Zezinho Batera;

19/07: Banda Lazer e Banda Warilou;

20/07: Álvaro e Daniel; Romerito & Gracerlane;

21/07: Show de Calouros Mirins;

22/07: Quadrilha Campeã Arraial dos Pauxis, Dancing Stars e Studio de Dança Adrica;

23/07: Noite Católica de Cantores Obidenses;

24/07: Cristina Caetano;

25/07: Quarteto Flash Back e Trio Recordações;

26/07: Banda Apóstolos de Sant´Ana.

