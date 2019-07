Uendel Pinheiro faz show no próximo sábado em Óbidos

Considerado a revelação do pagode no norte do Brasil, o cantor obidense retorna à sua terra natal com um show que promete marcar as férias do mês de julho.

ÓBIDOS - Entre os vários shows e programações previstas para o mês de julho em Óbidos, no oeste do Pará, o show do cantor obidense Uendel Pinheiro é um dos mais aguardados do período das férias.

Pela segunda vez em sua terra natal, Uendel desembarca na cidade presépio no próximo sábado (20), com a expectativa de contagiar o público local que tem procurado em massa os ingressos antecipados para o show que será realizado na sede do Clube Mariano.

O cantor que se tornou referência nos cenários do pagode e do samba nos últimos anos, ganhou destaque em todo o norte do Brasil e no cenário nacional, passando a ser considerado o “queridinho” das rodas de pagode realizadas no estado do Amazonas.

Hoje, Uendel conta com uma vida agitada e a agenda se shows lotada. Prestes a retornar a Óbidos, o cantor se diz feliz por mostrar mais uma vez o seu trabalho no local pelo qual ele tem um imenso carinho.

“As expectativas são sempre as melhores possíveis. É a cidade que eu amo, é o lugar que eu amo, as pessoas que eu amo todas estão aí. Meus amigos de infância, meus novos amigos e fãs. Então as expectativas são acima das melhores”, disse ansioso Uendel, ao ser perguntado sobre suas expetativas para o show em Óbidos.

Com o retorno ao local onde a sua história musical começou. Uendel garante que vai fazer um show longo e cheio de surpresas.

“Esperem um show bastante longo. Vou cantar muitas músicas, vou relembrar muitas coisas, vou brincar muito, vou me divertir. Aí em Óbidos não será apenas um simples show. Vai ser diversão e o público vai fazer parte de todos esses momentos”, disse Pinheiro.

A empresa VF Produções é quem traz Uendel Pinheiro novamente a Óbidos. O evento está programado para iniciar às 23h com o pré-show da Banda Forró Pesado.

Com as vendas de ingressos a todo o vapor, a expectativa é de receber um excelente público na sede do Mariano no próximo sábado, para prestigiar o artista obidense que se consagrou no mundo musical.

Serviço:

Show Uendel Pinheiro em Óbidos

Data: 20 de julho de 2019 (Sábado)

Horário: 23h

Local: Sede do Mariano – AV. Prefeito Nelzon Souza, s/n – Fátima

Ingressos: R$ - 15,00 antecipado (o lote no valor de R$-15,00 será vendido até às 11h do sábado)

Realização: VF Produções

