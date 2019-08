Confira a programação da Semana da Pátria em Óbidos

A programação da Semana da Pátria, em Óbidos, inicia no dia 1º de setembro, quando acontecerá a solenidade de Abertura na Praça da Cultura, início previsto para as 8h, com a participação do Corpo de Bandeiras das Escolas Municipais, Estaduais, Federal e Entidades não Governamentais e participação especial Escola de Música Manoel Rodrigues.

Na parte da tarde, 17h, terá a seguinte programação: - Pedalando na Cidade; - Voleibol e Futevôlei; - Treinamento Funcional; - Aulão de rítmos com os professores: - Patrick Siqueira, Alanna Oliveira e Fabrício Bezerra.

Haverá arrecadação de alimentos para a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos

Confira a programação completa da Semana da Pátria:

