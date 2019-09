Festival do Tucunaré 2019 será realizado no período de 27 a 29 de setembro

Praias exuberantes cercadas por águas calmas e convidativas para um bom banho, esse é o cenário da região onde está localizada a Vila União Curumu, distante a 28km da sede do município de Óbidos, no oeste do Pará. É neste cenário que será realizado no período de 27 a 29 de setembro o XXX Festival do Tucunaré.

O Festival do Tucunaré – um dos mais tradicionais do calendário cultural de Óbidos - atrai milhares de pessoas todos os anos no mês de setembro, quando surgem belas praias ao entorno da comunidade, e é numa delas que será montada a estrutura onde o festival será realizado.

Os moradores da Comunidade estão mobilizados fazendo os preparativos para o evento, que esperam receber um bom público na edição deste ano do festival, que terá como atrações: Dinho Rabelo, Banda Lazer, Zaqueu Magalhães e Adílio Cione, Escolha da Rainha do Festival, Ciclismo e Maratona.

O evento realizado pelos moradores da vila, conta com o apoio da Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), que auxilia com a logística necessária para a realização do festival.

Confira a programação completa

