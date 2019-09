II Seminário de Educação do Campo será realizado em Óbidos

O I Seminário de Educação do Campo Obidense será realizado nesta sexta-feira, dia 27, na sede da Colônia dos Pescadores de Óbidos – Z-19, o qual busca dar continuidade ao I Seminário de Educação do Campo que aconteceu em 2018. Ele nasce por dentro do Projeto de Extensão intitulado Educação e Ruralidades que vem realizando ações formativas em escolas, bem como monitorando a oferta a escolarização nas áreas rurais do município de Óbidos.

Em consonância com a Minuta do Documento Introdutor – Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), que prevê expansão do atendimento especifico a populações do campo, o objetivo do projeto está em incluir na pauta política da UFOPA a educação do campo como uma tarefa de formação da Universidade na relação com a educação básica, tendo em vista as dificuldades e obstáculos que a oferta de educação do campo tem enfrentado no município de Óbidos.

A temática do Seminário abordará as interfaces das políticas públicas destinadas ao meio rural buscando a confluência de diversos campos de atuação (jurídico, educacional, pesqueiro, nutricional e ambiental) voltados ao espaço rural.

Confira a Programação Completa:

