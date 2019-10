Iniciarão nesta terça-feira, dia 29, no Ginásio do Mariano, os Jogos Escolares Obidenses 2019 promovido pela Secretaria de Educação de Óbidos - SEMED, os quais serão realizados no período de 29 a 31 de outubro e reunirão a comunidade estudantil na disputa de várias modalidades esportivas, como: Futsal; atletismo, handebol, voleibol e xadrez, todas nas modalidades masculinas e femininas.

Confira a programação:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.