A APLJ realizará Colóquio Acadêmico em Santarém

A Academia Paraense de Letras Jurídicas – APLJ realizará no dia 1º de Novembro de 2019, em Santarém, o Colóquio Acadêmico, com o tema “Os desafios do Direito Contemporâneo", o qual iniciará as 08h e encerará as 18h, conforme programação a seguir.

O Evento acontecerá no auditório do Ministério Público do Estado do Pará, em Santarém, iniciando com a Solenidade de Abertura, coordenado por Célio Simões e José Ronald Campos, e em seguida, acontecerão várias palestras durante todo dia, como: “Memória do Direito Fundamental”, “Estado Democrático de Direito Agro-Ambiental sob um olhar Amazônico”, entre outras constantes na programação.

Programação Completa:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.