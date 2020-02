I Corrida Sentinela Pauxis será realizada em Óbidos

Durante o período do Carnapauxis, em Óbidos, várias atividades são realizadas paralelamente. Assim, a CIB e a Runners Pauxis, estarão promovendo a I Corrida Sentinela Pauxis, a qual acontecerá no domingo, dia 23 de fevereiro, dia do Bloco Xupa Osso.

A concentração acontecerá as 07h, na Praça Barão do Rio Branco, Praça de Sant´Ana, com largada prevista para as 07h30, de onde os atletas percorrerão 6km, no caso da corrida e 3km, no caso da caminhada.

O valor da inscrição é de 40 reais e o atleta receberá um kit com: camisa, Chip, número e medalha de participação. Poderão participar atletas masculinos e femininos, em várias categorias (ver o cartaz).

As inscrições poderão ser feitas em Óbidos: CIB; em Santarém: Lupo, Paraiso Shoping e Oriximiná no CIB.

