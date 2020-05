O músico obidense Jorge Chaves fará LIVE dia 16 de maio

Com a Pandemia se alastrando pela maioria dos países, muitos músicos ficaram sem atividades com o cancelamento de eventos e fechamento de locais públicos, por conta do isolamento social. Diante disso, vários músicos estão realizando Lives em redes sociais, como forma de manterem suas atividades musicais.

Músicos obidenses também estraram nessa onda de Lives, sendo que alguns vem realizando Lives constantemente apenas como atração para os amigos que estão confinados, outros com objetivo de arrecadarem recursos para se manter, haja vista que estão parados por conta do isolamento social.

Nesse sentido o músico obidense Jorge Chaves, Lelé , fará sua Live no sábado, dia 16 de maio, om início previsto para as 20h, horário de Brasília. A Live será transmitida pelo perfil do Lelé, endereço: https://www.facebook.com/jorgechaves.desousa.

Informamos que o Site www.obidos.net.br fará a retransmissão em sua FANPAGE www.facebook.com/sitechupaosso

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.