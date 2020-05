Live de PA - Paulo André Chaves será neste domingo, dia 31 de maio

O obidense Paulo André Chaves, conhecido artisticamente como PA Chaves, realizará uma LIVE neste domingo, dia 31 de maio de 2020, em Manaus, com início previsto para as 17h, horário de Brasília.

Live PAGOBOI, segundo PA, é um mix de Toada e Pagode, duas paixões do amazonense e pela primeira vez, durante esse tempo de Pandemia, os ritmos se encontrarão em uma Live. P.A CHAVES, at home. PA estará no comando cantando toadas dos Bois Caprichoso e Garantido e o pagode.

A Live será para ajudar os amigos músicos, através de cestas básicas. Esses estão enfrentando dificuldades, diante da situação. No repertório, grandes sucessos dos Bois e o pagode 90, também se fará presente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.