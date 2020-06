Lançamento do Cartaz da Festividade de Sant´Ana 2020 acontecerá dia 07/06

Ocorrerá no próximo domingo, 07 de junho, o lançamento do cartaz da Festividade de Senhora Sant’Ana 2020. Este ano, devido a pandemia da Covid-19 que atingiu o mundo todo, o lançamento que tradicionalmente é realizado no domingo de Páscoa, atrasou e será realizado somente agora de forma diferente.

Os devotos em razão das regras de distanciamento social não poderão estar presentes na Catedral de Sant’Ana e participar da missa de lançamento, como todos os anos.

Assim, a Santa Missa de apresentação do cartaz será transmitida, a partir das 07hs da manhã, ao vivo pelas redes sociais da Diocese de Óbidos, da Festividade de Senhora Sant’Ana, sites e pela Rádio Comunitária Sant’Ana FM.

Este ano o cartaz foi confeccionado pelo Design gráfico Ney Gois, obidense, radicado na capital amazonense, e traz além da foto da Imagem Original de Senhora Sant'Ana, elementos que remetem ao tema da festividade deste ano que é “Em Sant’Ana, a juventude reacende sua fé na vida e no amor”.

O cartaz estará disponível após o seu lançamento e poderá ser recebido no dia do lançamento entre 08:30 hs e 10:00 hs no Arquitetônico e na sede das paróquias de São Martinho e São Francisco e Santa Clara.

FONTE: Coordenação da Festividade de Sant´Ana

