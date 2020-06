Live sobre “Cultura Popular Obidense” acontecerá nesta sexta, dia 12

Na sexta-feira, dia 12, as 19h, acontecerá em Óbidos a LIVE sobre a “Cultura Popular Obidense”, denominada Live Show "Eu Amo Óbidos", promovida pela Secretaria de Cultura.

Segundo a programação divulgada pela Secut, a Live terá poesia com o pequeno poeta Mateus Marinho; música com Brenda Dianá, Luana Figueira, Gracerlane, Joelson Araújo e a participação especial do poeta Bráulio Bessa.

Durante a programação, haverá sorteio de brindes. A Live está prevista para iniciar as 19h.

Fonte: Secult

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.