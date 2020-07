O músico obidense Jorge Chaves fará LIVE dia 25 de julho

Com a Pandemia se alastrando pela maioria dos países, muitos músicos ficaram sem atividades com o cancelamento de eventos e fechamento de locais públicos, por conta do isolamento social. Diante disso, vários músicos estão realizando Lives em redes sociais, como forma de manterem suas atividades musicais.

O Músico obidense Jorge Chaves Lelé também estrou nessa onda e fará sua quarta LIVE, intitulada “LIVE DE SANT´ANA”, que acontecerá no sábado, dia 25 de julho com início previsto para as 20h, horário de Brasília. A Live será transmitida pelo perfil do Lelé, endereço:

https://www.facebook.com/jorgechaves.desousa.

Informamos que o Site www.obidos.net.br fará a retransmissão em sua FANPAGE:

www.facebook.com/sitechupaosso

www.obidos.net.br

