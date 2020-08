O evento “As XIII Cátedras” discutirá Inglez de Souza

O Instituto Silvio Meira – ISM, em parceria com a Universidade da Amazônia – UNAMA, promoverá o evento “As XIII Cátedras”, do qual participarão vários juristas e professores que discutirão a cátedra de 12 juristas do Pará e o descobridor da Amazônia.

O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais e iniciará nesta sexta-feira, dia 21de agosto, às 17h, com a conferência do jurista Georgenor Franco Filho sobre Orlando Teixeira da Costa.

No dia 28 de agosto, o Prof. Dr. Itamar Paulino, da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, realizará a conferência sobre o escritor e jurista obidense, fundador da Academia Brasileira de Letras, Inglez de Souza, que será mediado pelo jurista e escritor obidense Célio Simões de Souza, acadêmico da Academia Artística e Literária de Óbidos-AALO e Academia Paraense de Letras - APL.

As Lives poderão ser acessadas no seguinte endereço: youtube / institutosilviomeira

