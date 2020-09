Lenon Andrade lançará o livro “Café com Esperança – para deixar a vida mais leve”

O santareno poeta, escritor, teólogo e pastor batista, que atualmente vive em Campina Grande /PB, Wilkens Lenon Silva de Andrade, lançará seu livro digital (eBook) “Café com Esperança – para deixar a vida mais leve”, via web, durante a Feira Literária de Campina Grande, no dia 08 de outubro, às 19h20.

Na quarta-feira, dia 07 de outubro, às 19h00, pela plataforma Zoom, um dia antes do lançamento, Wilkens fará um Sarau Literário com amigos convidados como forma de apresentar e pré lançar a obra.

O Livro

No livro “Café com Esperança – para deixar a vida mais leve” o autor, de forma simples e poética, está em busca daquilo que realmente dá sentido à vida humana, num diálogo entre a vida e Bíblia, pretende entender a conexão entre a religião e a vida, não de modo teórico e denso, mas cotidiano e leve. Afinal, é no dia a dia que a face oculta do criador se desvela o tempo todo aos olhares atentos. Pois, a beleza e o sentido da vida estão na simplicidade do dia a dia, onde as relações são tecidas e enriquecidas pela graciosa influência de um amor que está em todos os lugares, nos quais a vida insiste em revelar a presença do artista que a desenhou.

O autor parte da descoberta de que o texto sagrado não é outra coisa senão a narrativa da experiência cotidiana daquele povo da Bíblia com a Palavra viva, inscrita na vida. Assim, a obra quer tramar a palavra escrita conectando-se com a vida porque é na vida que o Amor criador de todas as coisas se revela e é lá onde podemos experienciá-lo. Convidamos você a degustar deste saboroso café com esperança, para deixar a vida mais leve.

Autoria/Organização:

Wilkens Lenon Silva de Andrade é de Santarém, atualmente vive em Campina Grande - Paraíba, Mestre em Educação Matemática e Tecnológica pela UFPE. Graduado em Licenciatura em Computação pela UEPB. É ciberativista engajado na causa do software livre/cultura livre. Desde de 2006 tem se dedicado à pesquisa, desenvolvimento e aplicação de tecnologias de código aberto no cenário educacional. É também poeta, escritor, teólogo e pastor batista.

Onde Comprar?

O Livro “Café com Esperança – para deixar a vida mais leve” já pode ser adquirido via Web no no Site do Centro de Estudos Bíblicos.

CLIQUE AQUI PARA COMPAR

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.