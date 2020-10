UFOPA – Óbidos promoverá Encontro de Pedagogos e Fórum de Educação do Campo

A Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, Campus Óbidos, realizará no período de 02 a 04 de dezembro, o II Encontro Intermunicipal de Formação de Pedagogos, o I Fórum de Educação do/no Campo e o II Seminário de Iniciação Científica.

O evento tem como objetivo constituir um espaço de discussões e sistematização de experiências sobre a formação de pedagogos no contexto amazônico, com o propósito de ampliar/ressignificar o debate teórico nos diferentes espaços de educação do campo e da cidade.

O evento conjunto será realizado de forma virtual e terá na Live de abertura a palestra: “Políticas Públicas e Educação na Amazônia: Interface entre a Cidade e o Campo”, sendo que o palestrante será o Professor Salomão Hage (Ufpa), mediada pela Profa. Marilene Barros (Ufopa).

Além de palestras o evento terá Sessões de Comunicação Orais, Grupo de Trabalho, Mesa Virtual, Live Cultural entre outras atividades.

As inscrições ocorrerão no período de 13/10 a 31/10/2020, com a submissão de trabalhos, sendo que no dia 25/11/2020 será divulgado o resultado dos trabalhos aprovados.

Clique aqui para acessar o Site do Evento para Inscrição

Veja a programação Completa:



http://www.obidos.net.br/index.php/midias/eventos/3738-ufopa-obidos-promovera-encontro-de-pedagogos-e-forum-de-educacao-do-campo#sigProIdfc5120d6c8 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.