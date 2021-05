Inscrições abertas para nova edição de concurso cultural da MRN

Iniciativa premiará os melhores trabalhos em desenho e fotografia que retratem a proteção e conservação do meio ambiente.

Valorizar talentos locais e dar visibilidade a experiências de interação com o meio ambiente e de desenvolvimento sustentável na região é o propósito do concurso cultural digital “Orgulho de crescer com a natureza à nossa volta – Ano 2”, iniciativa da Mineração Rio do Norte (MRN). As inscrições para a segunda edição do concurso começam nesta sexta-feira (07). O regulamento está disponível no site da mineradora: www.mrn.com.br.

A atual edição do concurso faz parte da programação de Semana do Meio Ambiente 2021 da MRN e contempla duas modalidades culturais: Desenho e Fotografia Amadora. O desafio será retratar a atuação da MRN para a proteção e conservação do meio ambiente sob o tema “Orgulho de crescer com a natureza à nossa volta”. A ficha de inscrição deve ser entregue até 20 de maio e os trabalhos, encaminhados até o dia 26 deste mês.

Rafael Baía Primeiro lugar na modalidade Fotografia (2020)

Podem participar moradores com mais de 18 anos do distrito de Porto Trombetas (empregados próprios ou de contratadas da MRN), moradores das comunidades quilombolas e ribeirinhas vizinhas ao empreendimento da MRN, estudantes do ensino fundamental e médio que residem em Porto Trombetas, Oriximiná, Terra Santa, Faro e nas comunidades quilombolas e ribeirinhas de Boa Vista, Ajudante, Moura, Palhal, Nova Esperança, Último Quilombo, Jamari, Juquirizinho, Juquiri Grande e Curuçá Mirim, além de universitários beneficiados por bolsas estudantis cedidas pela MRN.

Serão premiados três participantes em cada modalidade, em 1°, 2° e 3° lugar. Cada participante só poderá ser premiado uma vez e apenas em uma das modalidades. Os trabalhos em Desenho serão avaliados tendo como critérios: criatividade; originalidade; relação com o tema e qualidade. Já em Fotografia serão considerados os quesitos de composição fotográfica, criatividade e originalidade, relevância em relação ao tema e qualidade artística. Uma Comissão Julgadora composta por professores de arte, fotógrafos, cinegrafista, um profissional de comunicação visual do Departamento de Comunicação da MRN e um profissional da área ambiental da empresa.

Thiago Rodrigues_1º lugar na modalidade Desenho (2020)

A representativa participação na primeira edição do concurso realizada em 2020, com mais de 180 inscrições, e a qualidade dos trabalhos apresentados, motivaram a segunda edição, segundo Karen Gatti, gerente de Comunicação da MRN. “Esta iniciativa dá visibilidade aos olhares de quem vive e contribui para a construção da história desta região, que envolve uma relação positiva com a natureza e de desenvolvimento sustentável com respeito ao meio ambiente”, afirma a executiva.

Prevenção - Haverá um ponto de apoio, seguindo todos os protocolos de segurança preventiva referentes à Covid-19, que envolvem o atendimento de um número reduzido de pessoas, adotando ainda distanciamento social, uso de máscara e higienização com álcool em gel, apenas para as comunidades quilombolas e ribeirinhas que não tenham acesso à internet para informações, retirada e entrega das fichas, de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h. O ponto de apoio ficará localizado na sala do GSC (Relações com Comunidades), na Feirinha. A entrega dos materiais também poderá ser feita pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou pelo WhatsApp (93) 999185-7351.

Os nomes dos vencedores do concurso serão divulgados no dia 05 de junho nos canais oficiais da MRN, na internet e meios de comunicação. A cerimônia de premiação on-line será realizada no período de 05 a 10 de junho de 2021.

FONTE: Comunicação/MRN