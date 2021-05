XXXV Festival do Jaraqui será realizado em três lives, Óbidos, Belém e Manaus

Festival do Jaraqui na Pandemia. Abrace esta causa.

A pandemia do novo coronavirus (Covid 19), que já infectou em Óbidos mais de 6.000 cidadãos e cidadãs e ceifou 120 vidas - pelo segundo ano, consecutivo, nos impedirá de realizar presencialmente o Festival do Jaraqui, tradicional promoção da Associação Cultural Obidense - ACOB .

Infelizmente, a crise econômica que o Brasil enfrenta por causa da pandemia também atingiu duramente as finanças da ACOB, que corre o risco de fechar nosso maior patrimônio - do povo obidense - o Museu Integrado de Óbidos (MiOB).



Nossa administração herdou dívidas superiores a R$ 15 mil com a Receita Federal e Tribunal de Contas do Estado (TCE), que tem inviabilizado a administração de uma Associação que sobrevive da caridade dos obidenses, cujos associados pagam mensalidades simbólicas que mal garantem os pagamentos das contas de água, luz e limpeza.

Com muito sacrifício, sem qualquer apoio dos governos federal, estadual e municipal, conseguimos renegociar a dívida com a Receita em 15 prestações mensais - e já quitamos oito delas, com o apoio de cidadãos que amam nossa Cidade-Presépio. Precisamos avançar.

Apesar das muitas dificuldades enfrentadas, conseguimos concluir o novo telhado, o novo forro de lambri e a pintura interna e externa do Museu de Óbidos.

Também avançamos nos acordos com Fundação da Alemanha, com decisiva participação da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em convênio que vai garantir no médio prazo, a digitação e possível microfilmagem de toda a documentação histórica do MIOB.

É por isso que imploramos o apoio de toda a comunidade obidense na programação do XXXV Festival do Jaraqui com três lives, marcadas para os dias 11 (Belém, com Tidão Dias e sua turma), 12 (Manaus, com Lelé Chaves e Banda) e 13 (Óbidos, com Eduardo Chaves, Rosinaldo Cardoso e outros artistas do município).

O Museu Integrado e a ACOB são patrimônios do povo obidense.

Abrace esta causa.

Por Ronaldo Brasiliense