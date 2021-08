Em Óbidos, Campeonato das Empresas de Futsal inicia dia 20 de agosto

Numa realização do STA Academy e Mariano Futebol Clube acontecerá em Óbidos o Campeonato das Empresas de Futsal 2021, com inicio no dia 20 de agosto e término dia 22 de outubro.

Segundo informações dos organizadores, participarão do certame 17 times de Empresas de Óbidos, sendo que os jogos acontecerão na quadra do Mariano, sempre as sextas e sábados, com início previsto para as 19h30.

Premiação

- 1º colocado (campeão) - R$3.300,00;

- 2º colocado (vice-campeão) R$1.000,00 ao, e

- 3º lugar - R$500,00.

- Artilheiro: R$100,00, troféu e bolsa universitária;

- O Melhor Goleiro: R$100,00 e troféu.

Protocolo

Devido a pandemia, será seguido um protocolo de segurança sanitária, como o uso obrigatório de máscara e álcool 70, que estará disponível pela associação.

Com informações de Santaninha

www.obidos.net.br