Festival de Cinema Tarrafa vai premiar obras sobre a Amazônia brasileira

Estão abertas as inscrições para o Festival de Cinema Tarrafa: Audiovisual Amazônico em Rede, que vai premiar dez obras audiovisuais que retratem temáticas relacionadas à Amazônia brasileira e tenham sido finalizadas a partir de 2015. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 6 de outubro por meio de formulário on-line (aqui).

O festival deve ocorrer de forma remota, nos dias 7, 8 e 9 de dezembro de 2021. Os competidores concorrerão a prêmios de R$1.750,00 nas seguintes categorias:

2 filmes na categoria melhor curta-metragem ficção;

2 filmes para melhor curta-metragem documentário (até 26 minutos);

2 filmes como melhor longa-metragem documentário;

2 obras na categoria melhor videoclipe; e

2 produções para melhor esquete teatral.

Para participar é necessário que o proponente tenha idade igual ou superior a 18 anos, que a produção tenho sido realizada por pessoa jurídica (incluindo a modalidade microempreendedor individual — MEI) e o filme tenha sido produzido ou concluído a partir do ano de 2015.

O Festival de Cinema Tarrafa: Audiovisual Amazônico em Rede faz parte de ação estratégica de fomento à regionalização audiovisual, difusão não comercial, democratização do acesso e preservação dos conteúdos audiovisuais brasileiros, realizada pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), através da Diretoria de Cultura e Comunidade (DCC) da Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce), e do Núcleo de Produção Digital do Tapajós (NPD Tapajós), com apoio da Fundação de Integração da Amazônia (FIAM) e patrocínio da Secretaria Nacional do Audiovisual/Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo.

Mais informações no site da Procce.

FONTE: Comunicação/Ufopa, com informações da Procce